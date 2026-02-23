 Aller au contenu principal
Merck va créer une division distincte pour le cancer alors que la perte du brevet Keytruda se profile à l'horizon
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 15:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires d'analystes et d'investisseurs aux paragraphes 3, 4 et 7, et d'informations générales dans l'ensemble du document) par Padmanabhan Ananthan

Merck MRK.N a déclaré lundi qu'il diviserait ses activités en deux, en créant une division distincte pour sa franchise de cancer dirigée par le médicament à succès Keytruda, tout en regroupant séparément ses traitements non oncologiques.

La restructuration souligne la volonté du fabricant américain de se diversifier au-delà du Keytruda et d'autres médicaments existants, alors que des brevets clés arrivent à expiration. Merck a triplé son pipeline depuis 2021 et a acheté Cidara Therapeutics et Verona Pharma dans des transactions d'environ 10 milliards de dollars l'année dernière pour élargir son portefeuille. Ses actions sont restées stables dans les premiers échanges.

Le remaniement pourrait être le précurseur de mouvements majeurs sur le long terme, contrairement à ce que la réaction discrète des actions pourrait suggérer, a déclaré James Harlow, vice-président senior de Novare Capital Management.

"L'entreprise a désormais plus de possibilités de séparer ou de filialiser l'une de ces activités à l'avenir", a-t-il déclaré.

En 2021, le groupe pharmaceutique avait déjà séparé ses activités de santé féminine et de biosimilaires pour en faire une société autonome appelée Organon OGN.N . La dernière scission, cependant, ne concerne pas sa division de santé animale.

Le principal moteur de croissance de Merck, Keytruda, approuvé pour plusieurs formes de cancer, est le médicament sur ordonnance le plus vendu au monde. Le traitement a généré plus de 30 milliards de dollars en 2025 et représentait près de la moitié du chiffre d'affaires total de l'entreprise.

Les analystes de Citi ont déclaré que la scission permet de distinguer clairement le portefeuille d'oncologie mature de Merck de ses actifs plus récents, issus d'acquisitions, mais ont averti qu'il restait encore du travail à faire en matière d'exécution commerciale, de développement des affaires et de livraison du pipeline pour compenser pleinement les pressions liées à la perte d'exclusivité à venir.

Cette scission fait suite aux prévisions à la baisse de Merck pour 2026, publiées au début du mois, dans lesquelles la société mettait en garde contre des ventes et des bénéfices inférieurs aux prévisions , étant donné que plusieurs médicaments existants approchent de la perte d'exclusivité et sont confrontés à la pression des génériques.

Merck a également nommé Jannie Oosthuizen au poste de vice-président exécutif et président de l'activité cancer. M. Oosthuizen était jusqu'à présent vice-président senior et président de Merck Human Health U.S., où il dirigeait la stratégie et la commercialisation du portefeuille américain de l'entreprise.

MERCK
122,980 USD NYSE +0,59%
ORGANON
7,990 USD NYSE -1,48%
