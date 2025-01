Merck: revue prioritaire pour Welireg aux USA information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 14:25









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé lundi que l'autorité américaine du médicament (FDA) avait accordé une revue prioritaire à son comprimé Welireg pour le traitement des phéochromocytomes et paragangliomes avancés.



Les phéochromocytomes sont des tumeurs surrénaliennes qui se développement principalement dans la médullosurrénale, mais qui peuvent également apparaître dans d'autres tissus des cellules.



Lorsque ces tumeurs sont extra-surrénaliennes, on parle de paragangliomes.



La désignation 'revue prioritaire' signifie que la FDA a pour objectif de statuer sur la demande d'approbation en six mois, contre 10 mois pour une revue standard



La décision de la FDA est attendue le 26 mai 2025.



Le Welireg, qui bloque l'action d'une protéine favorisant la croissance du cancer, était déjà autorisé aux Etats-Unis dans le traitement de la maladie de von Hippel-Lindau (VHL) et d'un cancer du rein propagé à d'autres organes.





