Merck: reçoit un avis favorable du CHMP sur le Welireg information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 14:50









(CercleFinance.com) - Merck annonce que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments a émis un avis favorable pour l'approbation conditionnelle de Welireg (belzutifan), un inhibiteur oral de HIF-2α.



Ce médicament est recommandé en monothérapie pour traiter les adultes atteints de la maladie de von Hippel-Lindau (VHL) nécessitant une prise en charge pour des carcinomes rénaux localisés, hémangioblastomes du système nerveux central ou tumeurs neuroendocrines pancréatiques, ainsi que les adultes souffrant de carcinome rénal.



La recommandation repose sur les résultats de deux essais, indique le laboratoire.



Si approuvé, Welireg deviendrait le premier traitement systémique pour les tumeurs associées à VHL dans l'UE.



Une décision de la Commission européenne est attendue au premier trimestre 2025.





Valeurs associées MERCK 100,95 USD NYSE -0,32%