Merck: rachat de l'anticorps thérapeutique CN201 finalisé

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé mardi avoir bouclé l'acquisition de l'anticorps bispécifique propriétaire CN201 qui appartenait jusqu'ici à Curon Biopharmaceutical afin de renforcer son expertise dans le traitement des lymphomes.



Le géant pharmaceutique américain souligne que le CN201 fait actuellement l'objet d'essais cliniques de phase 1 et phase 1b/2 dans le traitement du lymphome non-Hodgkinien récidivant ou réfractaire et de la leucémie aiguë lymphoblastique (LAL), elle aussi récidivante ou réfractaire.



A en croire Merck, des données préliminaires ont permis de démontrer l'efficacité et l'innocuité de CN201 dans les hémopathies malignes à cellules B récidivantes ou réfractaires.



Aux termes du rachat, Merck prévoit de comptabiliser une charge avant impôts de 750 millions de dollars, soit 0,28 dollar par action, au sein de ses comptes de troisième trimestre.





