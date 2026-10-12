Merck publie les résultats à un an

Le laboratoire a présenté les résultats à un an d'un essai pivot évaluant le Remigromig chez des patients atteints d'un oedème maculaire diabétique.

Dans l'étude, les deux doses évaluées ont atteint le critère d'évaluation principal en démontrant leur non-infériorité par rapport au Ranibizumab 0,5 mg mensuel sur le gain d'acuité visuelle (BCVA) à un an.

Bien que généralement bien toléré, le remigromig a présenté une incidence plus élevée d'effets indésirables liés à la rétinopathie diabétique proliférante (PDR), incluant de nouveaux cas.

Le laboratoire précise que ces cas de PDR sont restés gérables par les traitements standards et pourraient refléter la progression naturelle de la maladie, le Remigromig ciblant la barrière hémato-rétinienne plutôt que l'inhibition directe de la croissance des nouveaux vaisseaux. Des analyses complémentaires sont en cours.