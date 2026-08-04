Merck publie des résultats meilleurs que prévu pour le deuxième trimestre, grâce au succès de Keytruda

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6 et de détails sur l'essai au paragraphe 14) par Michael Erman

Merck MRK.N a annoncé mardi un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions pour le deuxième trimestre et a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, grâce au succès de son traitement anticancéreux phare, Keytruda.

Le laboratoire pharmaceutique américain a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 16,61 milliards de dollars, en hausse de 5% par rapport à l'année précédente et supérieur à l'estimation moyenne des analystes, qui s'élevait à 16,36 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Merck a enregistré une perte trimestrielle en raison d’une charge d’ 5,7 milliards de dollars liée à l’acquisition du développeur de médicaments anticancéreux Terns Pharmaceuticals.

La perte déclarée par la société pour le trimestre s'élève à 13 centimes par action « », incluant la charge de 2,31 dollars par action liée à cette opération. Les analystes s'attendaient à une perte ajustée par action de 27 centimes.

Les ventes de Keytruda, l’immunothérapie la plus vendue au monde sur ordonnance, ont progressé de 5% pour atteindre 8,37 milliards de dollars au cours du trimestre, dont 463 millions de dollars provenant de sa nouvelle formulation sous-cutanée, Keytruda QLEX. Ce chiffre a dépassé les estimations des analystes, qui tablaient sur 8,07 milliards de dollars.

Les perspectives de Merck se précisent à l'approche de la concurrence des génériques du Keytruda, avec un potentiel de chiffre d'affaires de plus de 70 milliards de dollars pour ses produits d'ici le milieu des années 2030, a déclaré Louise Chen, analyste chez Scotiabank.

L'adoption plus forte que prévu du QLEX a contribué aux résultats supérieurs aux attentes de Keytruda, a déclaré la directrice financière Caroline Litchfield lors d'un entretien.

« La part de QLEX dans l’activité totale aux États-Unis affiche désormais une croissance à deux chiffres, et nous sommes clairement sur la bonne voie pour atteindre un taux d’adoption de 30% à 40% d’ici fin 2027 », a-t-elle déclaré.

Gardasil, le vaccin anti-HPV de Merck destiné à prévenir le cancer, a généré un chiffre d’affaires de 1,17 milliard de dollars, légèrement supérieur au consensus des analystes qui s’établissait à 1,15 milliard de dollars.

Les ventes de ses vaccins contre la rougeole, les oreillons, la rubéole et la varicelle ont reculé de 3% pour s’établir à 592 millions de dollars au cours du trimestre, un chiffre inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 608 millions de dollars. La société a expliqué que cette baisse était principalement due à une diminution de la demande aux États-Unis.

« Les données dont nous disposons suggèrent que le marché global des vaccins aux États-Unis a reculé », a déclaré Mme Litchfield, ajoutant que la gamme de vaccins produite par la société se portait plutôt bien sur ce marché en recul.

Les ventes dans le secteur de la santé animale ont progressé de 8% pour atteindre 1,78 milliard de dollars, dépassant légèrement les prévisions de Wall Street, qui s'élevaient à 1,75 milliard de dollars.

Par ailleurs, Merck a indiqué que son médicament expérimental, le tulisokibart, avait atteint l’objectif principal lors d’un essai clinique de phase intermédiaire portant sur l’hidradénite suppurée, une affection cutanée inflammatoire, mais qu’il avait échoué lors d’un autre essai distinct mené auprès de patients atteints d’un type de maladie pulmonaire.

Merck a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2026, les portant à une fourchette comprise entre 66,3 et 67,3 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 65,8 à 67,0 milliards de dollars. Le point médian se situe légèrement au-dessus des prévisions consensuelles de LSEG, qui s’établissent à environ 66,8 milliards de dollars.

La société table désormais sur un bénéfice ajusté par action compris entre 2,66 et 2,76 dollars pour 2026 , contre une prévision antérieure comprise entre 5,04 et 5,16 dollars. Cette révision à la baisse inclut des charges de 3,62 dollars par action liées à l’acquisition de Cidara et de 2,31 dollars par action liées à celle de Terns.