Merck publie des résultats contrastés au 3T et abaisse des objectifs annuels

( AFP / DANIEL ROLAND )

Le laboratoire américain Merck a publié jeudi des résultats contrastés au troisième trimestre, affectés en partie par des charges liées à des acquisitions et par des difficultés en Chine, et a abaissé une partie de ses prévisions pour l'année.

Le groupe a vu son chiffre d'affaires progresser de 4% (+7% à changes constants) à 16,66 milliards de dollars. Il a insisté sur l'effet de la dévaluation du peso en Argentine, compensé par l'inflation des prix qui a suivi.

Le bénéfice net a fondu de 33% à 3,16 milliards de dollars.

Le consensus des analystes de FactSet attendait respectivement 16,47 milliards et 3,77 milliards de dollars.

Mais, rapporté par action et à données comparables qui est la variable privilégiée par les marchés, Merck a fait mieux qu'attendu avec 1,57 dollar contre 1,48 dollar anticipé par le consensus.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Merck reculait de 1,27%.

La croissance du chiffre d'affaires découle d'une hausse au niveau mondial de la consommation du "blockbuster" Keytruda (+17%, cancer), de la contribution de nouveaux produits commercialisés - dont Winrevair (hypertension pulmonaire) et vaccin Capvaxive - et d'une "forte croissance" du segment santé animale.

Mais cela a été partiellement compensé par des ventes inférieures de Januvia et Janumet (diabète), du vaccin de prévention du papillomavirus Gardasil (-11%) - marqué par une baisse de la demande en Chine tandis que les ventes ont progressé de plus de 10% dans la quasi totalité des autres marchés - et de Lagevrio (anti-covid).

Pour Januvia et Janumet (-42%), Merck a signalé la concurrence des versions génériques dans de nombreux pays. Pour Lagevrio (-40%), c'est une baisse au Japon qui a impacté le chiffre d'affaires tandis que la demande aux Etats-Unis a bondi grâce à un lancement commercial.

Le bénéfice net a été affecté par l'impact de plusieurs acquisitions (EyeBio et CN201/MK-1045), qui ont pesé à hauteur de 79 cents sur le bénéfice par action du trimestre.

Un paiement de 170 millions de dollars par le laboratoire japonais Daiichi Sankyo dans le cadre de l'élargissement de leur partenariat n'a pas compensé ces charges d'acquisition.

Merck, également connu sous le nom MSD à l'étranger, a légèrement resserré sa fourchette de prévision de chiffre d'affaires annuel qui devrait être compris entre 63,6 et 64,1 milliards de dollars, contre 63,4 à 64,4 milliards anticipés auparavant.

Mais le laboratoire a abaissé ses pronostics en terme de bénéfice net par action hors éléments exceptionnels, qui devrait se situer entre 7,72 et 7,77 dollars au lieu de 7,94 à 8,04 dollars escomptés précédemment.

Les acquisitions ont entraîné un bond de 77% des dépenses en recherche et développement sur le trimestre.