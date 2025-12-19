Dossier Epstein: "ça a pris trop longtemps", estiment des militants pro-Trump

Turning Point USA CEO Erika Kirk, widow of right-wing political activist Charlie Kirk, speaks during Turning Point's annual AmericaFest conference in Phoenix, Arizona ( AFP / Olivier Touron )

"Ça a pris trop longtemps." A l'image d'autres conservateurs américains, partisans de Donald Trump, Mike Costarell, 58 ans, juge la publication vendredi du dossier Epstein beaucoup trop tardive.

Alors que le ministère de la Justice doit enfin publier la kyrielle de documents liés au délinquant sexuel mort en prison, le sujet figurait en bonne place dans les conversations à l'AmericaFest de Phoenix.

La réunion est le premier évènement de Turning Point USA depuis l'assassinat en septembre de son fondateur, l'ultra-conservateur Charlie Kirk.

"Je pense qu'il est important que quiconque sexualise des enfants réponde de ses actes. Et peu m'importe de quel côté de l'échiquier politique il se trouve ou à quel point il est riche", ajoute Mike Costarell, allusion aux multiples exploitations partisanes de ce dossier aux Etats-Unis.

Avec l'aide de Ghislaine Maxwell agissant comme rabatteuse, Epstein faisait venir des mineures dans ses résidences notamment à New York et en Floride pour, sous le prétexte de massages, les agresser sexuellement.

La mort du financier en prison en 2019 et les délais pour rendre publics les documents de l'enquête le concernant ont nourri des spéculations aux relents complotistes.

Il s'est suicidé dans sa cellule avant son procès, selon les autorités américaines. Mais une partie des Américains et des figures de la droite radicale pensent qu'il aurait été assassiné pour protéger des personnalités de premier plan ayant selon eux bénéficié de son réseau d'exploitation sexuelle de jeunes filles.

Pendant des années, Donald Trump et ses équipes ont alimenté ces théories complotistes, selon lesquelles des démocrates influents dissimulaient la vérité afin d'éviter d'embarrassantes révélations.

Le président a fait de la publication de ces dossiers une promesse de campagne. Mais depuis son arrivée au pouvoir en janvier, le milliardaire républicain a exigé à plusieurs reprises que la nation passe à autre chose, qualifiant l'affaire de "canular".

Le mois dernier, une rare initiative bipartisane au Congrès, à majorité républicaine, l'a contraint à promulguer une loi imposant la publication du dossier Epstein avant la fin de la journée vendredi.

Pour Gwyn Andrews, étudiante en Géorgie, la réticence de Trump à publier les documents est déroutante, mais elle espère le voir enfin blanchi.

"Je suis contente que cela se fasse enfin", a-t-elle confié à l'AFP. "Bravo à Trump de le publier enfin. Cela effraie certains républicains qui ont voté pour lui d'apprendre maintenant qu'il a en quelque sorte changé de cap", ajoute-t-elle.

"Mais nous sommes heureux que ce soit rentré dans l'ordre et j'espère que cela améliorera vraiment la transparence de +l'État profond+ et de Washington."

- De nouveaux noms révélés ? -

AmericaFest, qui accueille pendant quatre jours des figures de proue du mouvement Make America Great Again (MAGA) de Donald Trump, permet de prendre le pouls des sentiments de ses fidèles à un moment où la confiance de l'opinion vacille, à moins d'un an des élections de mi-mandat.

Malgré une amitié documentée avec Epstein, dont plusieurs photos des deux hommes échelonnées sur plusieurs années, beaucoup de participants exprimaient peu de doutes quant au récit de Trump selon lequel les dossiers sont sans intérêt.

Des photos publiées jeudi montrent Epstein aux côtés de personnalités comme l'ancien conseiller de Trump Steve Bannon, le linguiste Noam Chomsky et le cinéaste Woody Allen. Aucune d'entre elles n'était contextualisée, ni ne prouvait d'activité criminelle.

"Je ne m'attends à rien de bouleversant (...) mais je pense que des gens figureront sur cette liste que l'on ne soupçonne pas", assure Jacob Ellison, un Texan de 24 ans. "Je ne serais pas surpris qu'il y ait à la fois des républicains et des démocrates sur cette liste."

Quant à l'implication de Trump, il ne tranche pas. "On dit qu'il est proche de certaines personnes, mais je ne sais pas."

Et l'espoir demeure que le chef de l'Etat soit une bonne fois pour toute blanchi. "J'aime croire que c'est un bon père de famille. Il défend certaines valeurs et c'est ce que j'espère."