Merck: présente les résultats d'un essai pour le VRS

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé la présentation des résultats positifs de l'essai clinique de phase 2b/3 évaluant le clesrovimab, l'anticorps monoclonal prophylactique expérimental de la société conçu pour protéger les nourrissons contre la maladie du virus respiratoire syncytial (VRS).



Dans l'essai de phase 2b/3, le clesrovimab a réduit les hospitalisations associées au VRS (critère d'évaluation secondaire) et les hospitalisations associées aux infections des voies respiratoires inférieures associées au VRS (critère d'évaluation tertiaire) de plus de 84 % et 90 %, respectivement, sur une période de 5 mois.



Les résultats, ainsi que les résultats provisoires de l'essai de phase 3 en cours du clesrovimab, ont été présentés lors de l'IDWeek 2024, qui s'est tenue du 16 au 19 octobre à Los Angeles, en Californie.



Les résultats de l'essai pivot de phase 2b/3 contrôlé par placebo MK-1654-004 évaluant une dose unique de clesrovimab administrée à des nourrissons prématurés et à terme en bonne santé (de la naissance à l'âge de 1 an) ont atteint tous les critères d'évaluation prédéfinis, avec des résultats cohérents à 5 mois et à 6 mois.



'Ces résultats prometteurs démontrant une diminution de l'incidence de l'infection par le VRS, y compris les hospitalisations, soulignent le potentiel du clesrovimab à jouer un rôle important dans l'allègement du fardeau continu du VRS sur les nourrissons et leurs familles' a déclaré le Dr Octavio Ramilo, président du département des maladies infectieuses de l'hôpital de recherche pour enfants St. Jude's.



'Le clesrovimab a le potentiel de devenir le premier et le seul vaccin approuvé conçu pour protéger les nourrissons avec la même dose unique, quel que soit leur poids, pendant la durée de leur première saison de VRS' indique le groupe.





