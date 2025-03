Merck: ouverture d'une usine de vaccins en Caroline du Nord information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 15:16









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'une nouvelle usine de 225 000 pieds carrés (soit près de 21 000 m2) d'une valeur de un milliard de dollars dédiée à la fabrication de vaccins sur son site de Durham, en Caroline du Nord.



' L'agrandissement de notre usine de fabrication ultramoderne de Durham marque une étape importante dans nos efforts visant à renforcer nos capacités de production et de fabrication aux États-Unis ', a déclaré Sanat Chattopadhyay, vice-président exécutif et président de la division de fabrication de Merck.



Depuis 2018, Merck a investi plus de 12 milliards de dollars sur l'expansion des capacités nationales de fabrication et de R&D et la création de nouveaux emplois aux États-Unis.



Un investissement supplémentaire de 8 milliards de dollars en capital aux États-Unis prévu d'ici 2028.







