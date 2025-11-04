 Aller au contenu principal
Merck obtient un financement de 700 millions de dollars de Blackstone pour développer une thérapie anticancéreuse
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 13:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation du directeur financier au paragraphe 6, détails dans l'ensemble du document)

Merck MRK.N a déclaré mardi avoir conclu un accord pour recevoir des fonds gérés par Blackstone Life Sciences BX.N pour 700 millions de dollars afin de développer une thérapie expérimentale contre le cancer.

Selon les termes de l'accord, l'unité de développement de médicaments de Blackstone financera une partie des coûts de développement pour tester le sac-TMT, un conjugué anticorps-médicament expérimental.

Les conjugués anticorps-médicaments sont conçus pour délivrer un médicament anticancéreux plus précisément aux cellules malignes, en causant moins de dommages aux cellules saines que la chimiothérapie.

Merck évalue actuellement le sac-TMT dans le cadre de 15 essais internationaux de phase avancée portant sur six types de tumeurs, dont les cancers du sein, de l'endomètre et du poumon.

L'entreprise s'efforce d'ajouter de nouveaux médicaments à son pipeline, car son médicament anticancéreux vedette, le Keytruda, sera confronté à la concurrence de biosimilaires moins chers dans le courant de la décennie.

"Nous réalisons des investissements importants ... pour soutenir notre activité à l'avenir, tout en restant disciplinés pour maintenir un profil financier approprié", a déclaré Caroline Litchfield, directrice financière de Merck.

Le paiement devrait être effectué tout au long de l'année 2026, ont indiqué les entreprises. Blackstone est en droit de recevoir des redevances à un chiffre, dans la fourchette basse à moyenne, sur les ventes nettes de sac-TMT, sous réserve de l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis.

Sac-TMT cible une protéine appelée antigène 2 de la surface des cellules du trophoblaste, que l'on trouve à la surface de diverses cellules cancéreuses. Les conjugués anticorps-médicaments qui ciblent cette protéine ont montré une activité antitumorale encourageante dans les études cliniques, a déclaré Merck.

La société a ajouté qu'elle conserverait le contrôle du développement, de la fabrication et de la commercialisation du sac-TMT, et que Blackstone ne recevrait aucun droit sur la thérapie anticancéreuse.

Le Sac-TMT est développé dans le cadre d'une licence exclusive et d'un accord de collaboration avec Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical 6990.HK .

Valeurs associées

BLACKSTONE
144,430 USD NYSE -1,48%
MERCK
82,560 USD NYSE -4,01%
