Merck obtient des résultats prometteurs dans la cancer du rein avancé
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 16:10
L'association des thérapies orales WELIREG (belzutifan) et LENVIMA (lenvatinib) a montré une amélioration statistiquement et cliniquement significative face au cabozantinib, notamment en taux de réponse objective.
Une tendance favorable sur la survie globale a été observée, sans atteindre pour l'instant la significativité statistique. Les profils de tolérance des deux médicaments restent cohérents avec les études antérieures, sans nouveau signal de sécurité.
Dr M. Catherine Pietanza, vice-présidente du développement clinique mondial de Merck, estime que ces résultats montrent 'le potentiel de cette combinaison pour réduire le risque de progression ou de décès'. Les deux sociétés prévoient de présenter les données lors d'un prochain congrès et d'échanger avec les autorités réglementaires mondiales.
Valeurs associées
|87,140 USD
|NYSE
|-0,98%
