Merck: le vaccin antipneumococcique approuvé dans l'UE information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 14:51









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé mercredi que la Commission européenne avait approuvé son vaccin antipneumococcique Capvaxive pour la prévention des pneumococcies invasives chez l'adulte.



L'autorisation accordée par Bruxelles porte plus spécifiquement sur l'immunisation contre la sepsie, la méningite, la pneumonie bactériémique, l'empyème pleural et la bactériémie causées par les sérotypes du pneumocoque chez les individus âgés de 18 ans et plus.



La décision de la Commission va s'appliquer aux 27 Etats membres de l'Union, mais aussi à l'Islande, au Liechtenstein et à la Norvège.



Capvaxive avait déjà été approuvé aux Etats-Unis en juin 2024, ainsi qu'au Canada en juillet 2024 et en Australie en janvier 2025.





Valeurs associées MERCK 88,765 USD NYSE +1,02%