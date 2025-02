Merck: lancement d'une étude de phase 3 dans le lymphome information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 14:18









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé jeudi le démarrage d'une étude clinique de phase 3 visant à évaluer l'efficacité de son conjugué anticorps-médicament zilovertamab vedotin dans le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B.



Son objectif est de comparer l'efficacité du produit en association avec le protocole dit 'R-CHP' qui conjugue rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin et prednisone en comparaison du protocole R-CHP seul.



L'essai, qui recrute actuellement ses premiers patients, vise à enrôler un total de 1046 participants.



Dans un communiqué, Merck rappelle que le zilovertamab vedotin, qui ne fait pas encore l'objet de la moindre autorisation de mise sur le marché, avait obtenu des résultats 'encourageants' en phase 2.





Valeurs associées MERCK 89,63 USD NYSE 0,00%