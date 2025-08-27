Merck: lancement d'un nouvel essai clinique de phase 3 pour HER3-DXd information fournie par Cercle Finance • 27/08/2025 à 15:46









(Zonebourse.com) - Merck a annoncé mercredi qu'un premier patient avait été traité dans un le cadre d'un essai clinique de phase 3 devant évaluer l'efficacité du HER3-DXd, son nouveau conjugué anticorps-médicament (ADC), dans une forme avancée et complexe du cancer du sein.



Cette étude doit tester le HER3-DXd en comparaison des traitements habituels chez des patients atteints d'un cancer du sein avancé ou métastatique difficile à traiter, ayant continué à évoluer malgré les traitements hormonaux et une première thérapie ciblée.



Si les taux de survie sont élevés pour les patientes diagnostiquées à un stade précoce, seules environ 30% de celles dont la maladie est déjà avancée ou devenue métastatique vivent encore cinq ans après le diagnostic.



Chez les femmes atteintes d'un cancer du sein métastatique dit RH positif et HER2 négatif, l'évolution est particulièrement défavorable lorsque la maladie progresse après les premiers traitements, ce qui souligne le besoin urgent de nouvelles options thérapeutiques.



L'étude de Merck prévoit le recrutement d'environ 1000 patients en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.



Développé en collaboration avec le japonais Daiichi Sankyo, le patritumab deruxtecan (HER3-DXd) est un anticorps conjugué médicament liant un anticorps anti-HER3 à une chimiothérapie (inhibiteur de la topoisomérase-I).







Valeurs associées MERCK 84,070 USD NYSE -1,11%