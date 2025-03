Merck: la formulation sous-cutanée du Keytruda probante information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 17:05









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé jeudi que la nouvelle formulation sous-cutanée du Keytruda, son immunothérapie vedette, avait satisfait à ses critères d'évaluation principaux lors d'une étude de phase 3.



Les résultats de l'essai ont montré que l'anticancéreux administré par voie sous-cutanée en association avec du berahyaluronidase avait montré une non-infériorité comparativement au Keytruda administré par voie intraveineuse.



Sur la base de ces données, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accepté de se pencher sur une approbation de ce nouveau format dans toutes les indications liées au traitement des tumeurs solides jusqu'ici concernées par le Keytruda, avec une décision prévue au mois de septembre.



La nouvelle formulation sous-cutanée du Keytruda présente l'avantage de pouvoir être administrée en seulement deux minutes.





