Merck: l'UE approuve un traitement du carcinome urothélial

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé que la Commission Européenne a approuvé Keytruda (pembrolizumab) en combinaison avec Padcev (enfortumab vedotin-ejfv) pour le traitement de première ligne du carcinome urothélial irrésectable ou métastatique chez les adultes.



Cette approbation suit les recommandations des sociétés européennes d'oncologie et d'urologie, et se base sur des résultats positifs d'un l'essai de Phase 3.



Ce traitement a montré des améliorations significatives en survie globale et en survie sans progression par rapport à la chimiothérapie à base de platine.



Keytruda est maintenant autorisé dans les 27 États membres de l'UE, ainsi qu'en Islande, Liechtenstein, Norvège et Irlande du Nord.







