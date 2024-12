Merck: l'accord sur l'anticorps LM-299 est finalisé information fournie par Cercle Finance • 20/12/2024 à 16:28









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé vendredi avoir finalisé l'accord de licence mondial portant sur la reprise de LM-299, un nouvel anticorps découvert par le chinois LaNova Medicines.



Dans un communiqué, le géant pharmaceutique américain indique qu'il va désormais assurer le développement, la production et la commercialisation du produit, qui fait actuellement l'objet d'un essai de phase 1 dans le traitement des tumeurs solides en Chine.



Merck prévoit de comptabiliser, au titre de l'accord, une charge de 588 millions de dollars, soit 0,18 dollar, correspondant au paiement initial versé à LaNova.



Ce dernier est par ailleurs éligible à 2,7 milliards de dollars de paiements d'étape liés au transfert de technologies et à la réalisation de certains objectifs, dont 300 millions de dollars seront versés l'an prochain.





