Merck KGaA va racheter Bio-Techne pour 9,9 MdsEUR

(Zonebourse.com) - Le groupe allemand accélère sa stratégie de croissance externe avec l'acquisition de ce spécialiste américain des outils et technologies pour les sciences de la vie.

Merck annonce la signature d'un accord définitif pour acquérir Bio-Techne pour 73 dollars par action en numéraire, soit une valeur d'entreprise d'environ 11,3 MdsUSD (9,9 MdEUR), représentant une prime de 36% sur le cours moyen pondéré du dernier mois.

L'opération, attendue d'ici fin 2026 ou début 2027 sous réserve des autorisations réglementaires et de l'approbation des actionnaires, sera financée par la trésorerie disponible et de la dette.

Elle permettra à Merck de renforcer sa présence dans des marchés en forte croissance, notamment la multi-omique, la biologie spatiale, les thérapies cellulaires et géniques, ainsi que les diagnostics de précision.

Le groupe anticipe des synergies de coûts annuelles d'environ 140 MEUR, pleinement réalisées d'ici 3 ans après la finalisation, et prévoit un effet positif immédiat sur la croissance des ventes et la marge d'EBITDA (excédent brut d'exploitation), ainsi qu'un effet relutif sur le bénéfice par action à partir de la 3e année.

Abhishek Raval, en charge du dossier chez AlphaValue, indique qu'il s'agit d'une opération "de grande ampleur". En effet, la cible représente près de 16% de la capitalisation boursière de Merck. "Son financement ne devrait toutefois pas poser de problème majeur, le ratio dette nette/EBITDA (excédent brut d'exploitation) du groupe étant attendu à 1,7x en 2026 avant l'opération", précise le spécialiste.

Le broker ajoute que si le titre Bio-Techne a perdu 56% de sa valeur depuis son pic de 2021 avant cette annonce, la société reste valorisée à des niveaux élevés, avec un ratio cours/bénéfice (P/E) estimé à 51x en 2026 contre 20x pour Merck, et une valeur d'entreprise rapportée à l'EBITDA de 22x contre environ 12x pour Merck, selon le consensus.

"Cette valorisation reflète des attentes de forte croissance pour les prochaines années, ce qui implique un risque d'exécution. La croissance moyenne du chiffre d'affaires de Bio-Techne, supérieure à 3% sur les trois dernières années, peut toutefois susciter des interrogations quant à la capacité du groupe à atteindre ces objectifs", indique-t-il.

La réaction du marché est pour l'instant limitée sur Merck KGaA ( 1,3%) mais le titre Bio-Techne est attendu en hausse de plus de 20% à l'ouverture de Wall Street.

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