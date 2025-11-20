 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 030,26
+0,96%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Merck KGaA se dote d'un superordinateur pour ses recherches
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 14:05

Merck KGaA indique avoir collaboré avec Lenovo et Equinix pour lancer avec succès un ordinateur haute performance ultramoderne à Munich, conçu pour accélérer l'innovation dans ses 3 secteurs d'activité (sciences de la vie, santé et électronique).

Situé dans le centre de données prêt pour l'IA d'Equinix, ce superordinateur intègre les serveurs Lenovo ThinkSystem à la technologie de refroidissement liquide Neptune pour créer un environnement fluide pour des tâches informatiques avancées.

'Cette approche unifiée conduit à des solutions plus précises et adaptées aux défis uniques rencontrés dans chaque secteur, minimisant la fragmentation et favorisant la collaboration entre équipes', explique-t-il.

Le groupe allemand vise ainsi à améliorer le développement de produits en sciences de la vie, à rationaliser les processus de découverte de médicaments et à optimiser le développement de nouveaux matériaux de pointe pour l'industrie des semi-conducteurs.

Valeurs associées

MERCK
110,900 EUR XETRA +0,23%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank