Merck KGaA: retour à une croissance rentable en 2024 information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 10:45









(CercleFinance.com) - Le groupe chimique et pharmaceutique allemand Merck KGaA a annoncé jeudi avoir renoué avec une croissance rentable en 2024 et atteint du même coup ses objectifs financiers pour l'exercice.



Son chiffre d'affaires net s'est élevé à 21,2 milliards d'euros, soit une croissance organique de 2%, tandis que son résultat opérationnel (Ebitda) a augmenté de 6,9% en données organiques, à 6,1 milliards d'euros.



Dans un communiqué, le groupe de Darmstadt explique avoir bénéficié du dynamisme commercial de tous ses métiers liés à la santé et de ses activités de matériaux dédiés aux semi-conducteurs.



Sa branche de sciences de la vie a quant à elle renoué avec une croissance positive sur la seconde moitié de l'exercice.



Merck - qui va proposer un dividende annuel stable à 2,2 euros par titre - a déclaré prévoir pour 2025 un chiffre d'affaires net de 21,5 à 22,9 milliards d'euros pour un Ebitda allant de 6,1 à 6,6 milliards.



Suite à ces annonces, l'action progressait d'environ 2,5% jeudi à la Bourse de Francfort, surperformant un indice DAX en hausse de 0,2%.





