Merck KGaA relève sa prévision de bénéfice avec la demande en matériel de laboratoire

Merck KGaA MRCG.DE a relevé mercredi sa prévision de résultat d'exploitation ajusté pour 2026, le groupe allemand citant une demande accrue pour ses fournitures et équipements de laboratoire, ainsi qu'un retard dans l'arrivée de la concurrence pour Mavenclad, son médicament contre la sclérose en plaques.

Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda), ajusté des éléments exceptionnels, devrait se situer entre 5,7 milliards et 6,1 milliards d'euros cette année, a déclaré le groupe dans un communiqué, contre une fourchette précédente de 5,5 milliards à 6,0 milliards d'euros.

Les analystes tablaient sur un bénéfice à 5,8 milliards en 2026.

L'Ebitda ajusté du premier trimestre a reculé de 0,3% à 1,53 milliard d'euros, dépassant les attentes des analystes qui tablaient en moyenne sur 1,46 milliard d'euros, selon un consensus publié sur le site internet de Merck.

Le groupe a précisé que le chiffre d'affaires de sa division Life Science, fabricant de matériel de laboratoire, avait progressé de 8,3% à taux de change constant, porté par la demande d'équipements destinés à la fabrication de médicaments.

Cela s'explique en partie par "une constitution limitée de stocks de sécurité en réponse à l'évolution de la situation régionale", a ajouté Merck.

(Ludwig Burger et Patricia Weiss ; version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)