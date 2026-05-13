Merck KGaA relève sa prévision de bénéfice avec la demande en matériel de laboratoire

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Merck KGaA ‌a relevé mercredi sa prévision de résultat d'exploitation ​ajusté pour 2026, le groupe allemand citant une demande accrue pour ses fournitures et équipements de laboratoire, ​ainsi qu'un retard dans l'arrivée de la concurrence pour Mavenclad, son ​médicament contre la sclérose en ⁠plaques.

Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda), ‌ajusté des éléments exceptionnels, devrait se situer entre 5,7 milliards et 6,1 milliards d'euros ​cette année, ‌a déclaré le groupe dans un communiqué, ⁠contre une fourchette précédente de 5,5 milliards à 6,0 milliards d'euros.

Les analystes tablaient sur un bénéfice à ⁠5,8 milliards ‌en 2026.

L'Ebitda ajusté du premier trimestre a ⁠reculé de 0,3% à 1,53 milliard d'euros, dépassant ‌les attentes des analystes qui tablaient en ⁠moyenne sur 1,46 milliard d'euros, selon un ⁠consensus publié ‌sur le site internet de Merck.

Le groupe a précisé ​que le chiffre d'affaires ‌de sa division Life Science, fabricant de matériel de laboratoire, avait progressé ​de 8,3% à taux de change constant, porté par la demande d'équipements destinés à ⁠la fabrication de médicaments.

Cela s'explique en partie par "une constitution limitée de stocks de sécurité en réponse à l'évolution de la situation régionale", a ajouté Merck.

(Ludwig Burger et Patricia Weiss ; version française Augustin Turpin, édité ​par Blandine Hénault)