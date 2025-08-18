 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Merck KGaA obtient le feu vert de l'UE pour Ogsiveo contre les tumeurs desmoïdes
information fournie par Cercle Finance 18/08/2025 à 16:15

(Zonebourse.com) - SpringWorks Therapeutics, SpringWorks Therapeutics, une société de santé de Merck KGaA, annonce que la Commission européenne a approuvé Ogsiveo (nirogacestat) en monothérapie pour les adultes atteints de tumeurs desmoïdes évolutives nécessitant un traitement systémique. Il s'agit du premier traitement autorisé dans l'Union européenne contre cette maladie rare.

L'autorisation repose sur les résultats positifs d'un essai de phase III mené auprès de 142 patients, qui a montré une réduction de 71% du risque de progression et un taux de réponse objective de 41% contre 8% pour le placebo. Les patients ont également rapporté une amélioration des symptômes, notamment une réduction significative de la douleur et un meilleur état de santé global.

Ogsiveo présente un profil de tolérance jugé 'gérable', les effets indésirables les plus fréquents étant diarrhées, rash, fatigue et nausées.

Danny Bar-Zohar, CEO Healthcare chez Merck KGaA, souligne que ce traitement, déjà standard de soin aux États-Unis, marque un progrès attendu pour les patients européens.

