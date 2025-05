Merck KGaA: objectifs abaissés dans un contexte 'turbulent' information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 10:23









(CercleFinance.com) - Merck KGaA a abaissé jeudi ses objectifs annuels suite à la publication de résultats trimestriels en ligne avec les attentes, invoquant à la fois l'effet du récent renchérissement de l'euro et l'impact du nouveau régime tarifaire mondial.



Le groupe chimique et pharmaceutique allemand a généré sur les trois premiers mois de l'année un Ebitda avant éléments exceptionnels (Ebitda pre) de 1,5 milliard d'euros, en hausse de 5,8% en données organiques.



Selon un consensus compilé par l'entreprise, les analystes tablaient en moyenne sur un résultat à 1,5 milliard d'euros.



A la faveur de la baisse de ses dépenses de recherche et d'une réduction de ses coûts, la marge opérationnelle s'est améliorée de 0,7 point de pourcentage pour atteindre 29,1%.



Le chiffre d'affaires s'est inscrit en hausse de 2,5% en données organiques à 5,3 milliards d'euros.



Merck, qui souligne la période 'turbulente' du moment, indique avoir ajusté ses objectifs annuels afin de prendre en compte l'évolution des facteurs économiques, en l'espèce la remontée de l'euro et l'incertitude liée à l'évolution des droits de douane.



Pour l'exercice 2025, le groupe dit désormais tabler sur un chiffre d'affaires compris entre 20,9 et 22,4 milliards d'euros, contre 21,5-22,9 milliards précédemment



Son 'Ebitda pre' devrait quant à lui se situer entre 5,8 et 6,4 milliards d'euros, à comparer avec une prévision antérieure allant de 6,1 à 6,6 milliards d'euros.



Suite à cet avertissement, l'action décrochait de plus de 6% jeudi matin, essuyant la plus forte baisse d'un indice DAX en repli d'environ 0,1%.





Valeurs associées MERCK 117,350 EUR XETRA -5,25%