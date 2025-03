Merck KGaA: lance un traitement en Ouganda information fournie par Cercle Finance • 05/03/2025 à 15:33









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé que le premier enfant d'âge préscolaire a été traité avec de l'arpraziquantel pour de la schistosomiase en Ouganda.



L'arpraziquantel est une nouvelle option de traitement pédiatrique pour la schistosomiase, une maladie tropicale. Cette maladie est causée par des vers parasites, et on estime que plus de 250 millions de personnes sont touchées.



' Avec l'introduction réussie de l'arpraziquantel chez les enfants d'âge préscolaire dans le premier pays africain, nous avons franchi une étape critique dans la mise à disposition de traitements contre la schistosomiase à tous les groupes d'âge ', a déclaré Peter Guenter, membre du conseil d'administration et PDG de Merck, Santé chez Merck.



' En partenariat avec le Consortium de praziquantel pédiatrique, Merck a été inébranlable dans son engagement à lutter contre la schistosomiase. Nous restons concentrés sur l'accélération des efforts de contrôle des maladies, dans le but ultime d'éliminer la schistosomiase en tant que menace pour la santé publique d'ici 2030'.





