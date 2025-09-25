Merck KGAA: Kai Beckmann succédera à Belén Garijo en tant que président du conseil d'administration et CEO à partir de mai 2026
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 13:49
Il succédera à Belén Garijo le 1er mai 2026, qui continuera à diriger l'entreprise jusqu'à la fin de son mandat.
Kai Beckmann deviendra directeur général adjoint avec effet immédiat et continuera à assumer son rôle de DG de l'électronique jusqu'à ce qu'un successeur soit annoncé.
Belén Garijo quittera Merck après 15 ans au sein de l'entreprise, dont six ans en tant que DG de Healthcare et depuis 2021 en tant que présidente du conseil d'administration et DG de Merck.
' Je tiens à remercier Belén Garijo d'avoir dirigé Merck en toute sécurité à travers des années tumultueuses de changements transformateurs et d'avoir renoué avec une croissance rentable pour l'entreprise. Elle a façonné l'évolution de l'entreprise pour en faire une entreprise scientifique et technologique de premier plan à l'échelle mondiale, tout en favorisant une culture à fort impact et en préparant nos équipes pour l'avenir ', a déclaré Johannes Baillou, président du conseil d'administration d'E. Merck KG.
Valeurs associées
|106,100 EUR
|XETRA
|-1,90%
A lire aussi
-
La police a repris jeudi le contrôle de Leh, dans l'extrême nord de l'Inde, au lendemain de violentes manifestations pour l'autonomie du territoire himalayen du Ladakh qui ont fait au moins cinq morts et une centaine de blessés. D'ordinaire fréquentées par de nombreux ... Lire la suite
-
Embargo sur l'essence prolongé, TVA vers les 22% : la Russie adapte ses ressources face aux effets de la guerre en l'Ukraine
Les autorités russes ont annoncé en moins de 24 heures deux mesures en matière d'hydrocarbures et de fiscalité, avec le conflit ukrainien en toile de fond. Après trois ans et demi d'offensive à grande échelle en Ukraine, la Russie cherche des ajustements économiques ... Lire la suite
-
Le président chinois, Xi Jinping, s'est engagé à ce que son pays réduise ses émissions nettes de gaz à effet de serre de 7 à 10% d'ici 2035, un objectif considéré comme modeste. Mais Pékin a souvent "promis moins et fait plus", selon des analystes, et son engagement ... Lire la suite
-
Dans un désert du nord de la Chine, un océan de panneaux solaires bleus recouvre le sable ocre, épousant le relief de dunes comme des vagues, symbole de la transition énergétique à marche forcée du géant asiatique. "Avant, il n'y avait rien ici (...) c'était complètement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer