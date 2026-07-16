Merck KGaA investit 25 MEUR dans un nouveau centre de tests en Allemagne

Le groupe renforce ses capacités d'analyse en Europe afin d'accompagner le développement et la commercialisation de thérapies biologiques.

Merck KGaA annonce l'ouverture d'un nouveau centre BioReliance de 25 MEUR à son siège de Darmstadt, en Allemagne, afin d'étendre ses capacités de tests de libération des substances actives et des produits biopharmaceutiques destinés au marché européen.

Le site de 2 000 m² réalisera également des études de stabilité conformes aux bonnes pratiques de fabrication pour les anticorps monoclonaux et les thérapies cellulaires. Les effectifs devraient augmenter progressivement afin de répondre à la demande.

Implantée à proximité de plusieurs grands pôles européens d'essais cliniques, l'installation vise à faciliter la mise sur le marché des traitements en Europe et rejoint le réseau mondial de tests BioReliance de Merck.

Cette ouverture s'inscrit dans la stratégie d'investissement du groupe dans ses capacités de sous-traitance analytique : pour rappel, Merck KGaA avait ouvert en 2024 un centre de tests de biosécurité de 290 MEUR à Rockville (Etats-Unis) et investi 22 MEUR pour accroître de 40% ses capacités de tests en Ecosse.

Le titre recule de 0,8% en début d'après-midi à Francfort.