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Merck KGaA inaugure un nouveau site dans l'Isère
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 16:18

Merck KGaA a annoncé l'inauguration d'un nouveau site de métrologie (science de la mesure) et d'inspection à Saint-Ismier dans l'Isère.

Ce lieu de 4 500 m² a nécessité un investissement de 20 millions d'euros et est destiné à renforcer la capacité de la division Electronics du laboratoire allemand à développer et fabriquer des outils de métrologie et d'inspection de précision pour répondre aux exigences croissantes de l'industrie des semi-conducteurs en matière de puces haute performance. La société explique que cette demande est portée par l'essor rapide des applications d'intelligence artificielle.

La nouvelle installation multiplie par cinq la capacité de production de Merck KGaA dans les deux domaines.

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