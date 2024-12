Merck: indication élargie pour le Keytruda en Chine information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 14:21









(CercleFinance.com) - Merck fait savoir que son traitement Keytruda a été approuvé par les autorités chinoises en combinaison avec une chimiothérapie à base de platine pour les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) résécable aux stades II, IIIA ou IIIB.



Basée sur les résultats d'un essai de phase III, cette combinaison améliore la survie globale en réduisant de 28 % le risque de décès par rapport à un placebo associé à une chimiothérapie.



Elle réduit également de 42 % le risque de récidive, progression ou décès.



Pour rappel, Keytruda bénéficie déjà de plusieurs indications contre le NSCLC en Chine et cette nouvelle autorisation cible les besoins non satisfaits des patients à un stade plus précoce.





