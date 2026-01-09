 Aller au contenu principal
Merck envisagerait une grosse acquisition (Revolution Medicines)
information fournie par Zonebourse 09/01/2026 à 09:27

Selon des rumeurs parues dans le Financial Times, Merck aurait engagé des discussions en vue d'acquérir Revolution Medicines.

Le montant évoqué pour cette opération pourrait être compris entre 28 et 32 milliards de dollars, ce qui ferait de ce rachat le plus important dans le secteur de la santé depuis au moins deux ans, lorsque Pfizer s'était offert Seagen pour 43 milliards de dollars. Le média britannique précise toutefois que d'autres grands laboratoires sont également sur les rangs pour s'offrir cette société américaine de médicaments anticancéreux, qui n'a pas encore de produits commercialisés.

L'objectif pour Merck, qui a réalisé plusieurs opérations de croissance externe d'envergure l'année dernière, est d'arriver à compenser le manque à gagner lié à l'expiration du brevet de l'un de ses principaux médicaments, le Keytruda, en 2028.

Revolution Medicines mène actuellement des essais de phase précoce pour une nouvelle thérapie afin de traiter la forme la plus courante du cancer du pancréas, pour laquelle les options de traitement sont limitées. La société teste également ce même produit sur des personnes atteintes de cancer du poumon non à petites cellules.

