Merck enregistre une hausse des ventes au troisième trimestre, la croissance du Keytruda compensant la baisse du Gardasil

Merck & Co MRK.N a annoncé jeudi une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, la croissance de son médicament vedette contre le cancer Keytruda ayant compensé la baisse des ventes du vaccin contre le papillomavirus humain Gardasil en Chine.

Merck s'efforce d'ajouter de nouveaux médicaments à son pipeline avant que Keytruda, qui représente plus de 47% de ses ventes totales, ne soit confronté à la concurrence de biosimilaires moins chers plus tard dans la décennie.

Les actions de Merck ont chuté d'environ 5 % jusqu'à présent en 2025, les investisseurs évaluant les efforts de l'entreprise pour se développer au-delà du Keytruda par rapport aux vents contraires de l'industrie, y compris les réformes potentielles de la tarification des médicaments aux États-Unis.

La société a enregistré des revenus de 17,28 milliards de dollars au cours du trimestre, contre des estimations d'analystes de 16,96 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, la société a gagné 2,58 dollars par action, contre des estimations de 2,35 dollars par action

Les ventes de Keytruda ont augmenté de 10% à 8,1 milliards de dollars au cours du trimestre, conformément aux estimations des analystes. Les ventes de Gardasil ont reculé à 1,75 milliard de dollars, dépassant les prévisions de Wall Street de 1,66 milliard de dollars.

L'entreprise n'a pas effectué de nouvelles livraisons du vaccin en Chine. Elle a déclaré que les distributeurs chinois sont en train d'écouler leurs stocks après une baisse de la demande due à la pression sur les dépenses de consommation dans le pays.

Merck a également resserré ses prévisions de recettes pour l'ensemble de l'année. Elle s'attend désormais à un chiffre d'affaires compris entre 64,5 et 65,0 milliards de dollars, contre 64,3 à 65,3 milliards de dollars prévus précédemment. Elle prévoit un bénéfice annuel de 8,93 à 8,98 dollars par action, contre une prévision précédente de 8,87 à 8,97 dollars.