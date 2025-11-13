 Aller au contenu principal
Merck en hausse dans les premiers échanges après un dépassement des attentes au T3 et un resserrement des prévisions
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 08:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre - ** Les actions de la société allemande de soins de santé Merck MRCG.DE sont en hausse de 3,6 % dans les premiers échanges à Francfort, la société de courtage J.P. Morgan soulignant que les résultats du troisième trimestre ont dépassé les attentes

** Merck a publié le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda), ajusté pour les éléments spéciaux à 1,67 milliard d'euros (1,95 milliard de dollars), dépassant l'estimation de 1,56 milliard d'euros vue dans un consensus Vara

** L'entreprise a également resserré ses prévisions pour l'ensemble de l'année, tablant sur un chiffre d'affaires compris entre 20,8 et 21,4 milliards d'euros, contre 20,5 à 21,7 milliards d'euros précédemment

** JPM ajoute que les prévisions de la société impliquent une révision à la hausse de 1 % du consensus sur l'Ebitda

** "Dans l'ensemble, nous pensons que la solide série de résultats avec un Ebitda supérieur de 7 % aux attentes (pré-consensus) ainsi que les prévisions (...) seront considérés comme positifs aujourd'hui" - JPM

** Jusqu'à la clôture de la séance précédente, les actions avaient baissé de 17,3 % depuis le début de l'année

(1 $ = 0,8575 euro)

