Fast Retailing (Uniqlo) relève ses prévisions pour 2025/2026

( AFP / KAZUHIRO NOGI )

Le géant japonais du prêt-à-porter Fast Retailing (Uniqlo) a relevé jeudi ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour son exercice décalé 2025/26, se félicitant de profits robustes sur la période septembre-novembre et d'un retournement sur le marché chinois.

Le champion nippon de l'habillement avait connu lors de son exercice 2024/25 achevé fin août sa quatrième année de bénéfices record d'affilée, ayant fortement accéléré son expansion à l'international au-delà de l'archipel depuis la période creuse de la pandémie de Covid-19.

Il prévoit désormais un bénéfice d'exploitation de 650 milliards de yens (3,55 milliards d'euros) sur l'exercice 2025/26 entamé en septembre, contre 610 milliards précédemment, de même qu'un bénéfice net de 450 milliards de yens (contre 435 milliards précédemment).

Les ventes devraient elles s'envoler de quelque 11,7% sur l'année pour atteindre 3.800 milliards de yens (20,76 milliards d'euros), prévision elle-aussi révisée à la hausse.

Cette embellie, qui intervient en dépit des incertitudes persistantes liées aux droits de douane américains, reflète selon Fast Retailing "une robuste croissance mondiale dans toutes les régions".

Avec notamment un retournement en Chine, son premier marché hors du Japon: alors que ses ventes et profits y avaient fondu sur l'exercice écoulé, Uniqlo International fait désormais état sur le premier trimestre (septembre-novembre) de son exercice décalé d'un rebond du chiffre d'affaires et d'une croissance "à deux chiffres" de ses bénéfices en Chine continentale.

Le groupe assure avoir profité de l'arrivée du froid dans le pays dès la fin du mois d'octobre, d'une stratégie marketing révisée mais aussi de l'acquisition de nouveaux clients grâce au lancement d'un partenariat avec JD.com, champion local du commerce en ligne.

Parallèlement, Uniqlo affiche également "une croissance à deux chiffres" de ses ventes et bénéfices au premier trimestre en Amérique du Nord comme en Europe, assurant avoir vu sa notoriété s'accroître dans ces deux régions "grâce à l'ouverture de nouveaux magasins" (notamment au Royaume-Uni et en Allemagne).

Conséquence: sur ce premier trimestre septembre-novembre, Fast Retailing a vu son chiffre d'affaires gonfler de 14,8% sur un an à 1.028 milliards de yens (5,6 milliards d'euros), très au-delà de l'estimation médiane de 990 milliards des analystes sondés par Bloomberg.

Et son bénéfice net a bondi de 11,7% à 147,4 milliards de yens (805 millions d'euros), contre 130,1 milliards attendus par le marché.