Une "armée de rêve" : Donald Trump veut porter le budget de la défense à 1.500 milliards de dollars

Donald Trump a affirmé que ce bond significatif était rendu possible par les recettes générées par les droits de douane.

Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 6 janvier 2026. ( AFP / MANDEL NGAN )

Donald Trump a exigé que le budget de défense des États-Unis -déjà le premier au monde- pour l'année 2027 soit porté à 1.500 milliards de dollars, soit une augmentation de 50%. Cela permettra au pays de se doter d'une "armée de rêve" et de faire face "quel que soit l'ennemi".

"Après de longues et difficiles négociations avec des sénateurs, des élus, des ministres et d'autres responsables politiques, j'ai déterminé que pour le bien de notre pays , surtout en cette période très agitée et dangereuse, notre budget militaire pour l'année 2027 devrait être de 1.500 milliards de dollars, et non pas de 1.000 milliards de dollars", a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

"Cela nous permettra de construire l'armée de rêve à laquelle nous aspirons depuis longtemps et, surtout, qui nous gardera en SECURITE, quel que soit l'ennemi", a-t-il poursuivi.

Donald Trump a affirmé que ce bond significatif était rendu possible par les recettes générées par les droits de douane qu'il a massivement imposés aux partenaires commerciaux des États-Unis depuis son retour au pouvoir il y a un an.

Washington a déjà, de loin, les dépenses militaires les plus élevées de tous les pays du monde. Pour l'année 2026, le Congrès américain a prévu une enveloppe de l'ordre de 900 milliards de dollars.

"Divisons notre budget militaire par deux"

Cette annonce intervient après que les pays membres de l'OTAN se sont accordés l'année dernière pour faire grimper leurs dépenses pour la défense à hauteur de 5% de leur PIB à horizon 2035, sous la pression du président américain.

En 2023, le budget militaire américain de 916 milliards de dollars représentait 37% des dépenses de défense du monde entier, d'après les données de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), citées par La Croix .

Cette volonté d'augmenter le budget militaire américain est revirement pour Donald Trump, qui avait proposé à la Chine et la Russie de diviser leurs budgets militaires respectifs par deux. "Les premières réunions que je veux avoir sont avec le président chinois Xi et le président russe Poutine et je veux leur dire, divisons notre budget militaire par deux", avait-il déclaré.

Il avait également précisé vouloir "ralentir, arrêter et réduire les armes nucléaires" en particulier : "Nous n'avons aucune raison de construire des armes nucléaires flambant neuves".