Merck en hausse après l'approbation par la FDA d'un traitement combiné contre le cancer de la vessie invasif sur le plan musculaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 novembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Merck MRK.N ont augmenté de 5,4 % à 100,1 $

** La FDA américaine déclare avoir approuvé la thérapie combinée de Merck pour traiter le cancer de la vessie invasif sur le plan musculaire

** Le Keytruda de Merck en combinaison avec l'enfortumab vedotin-ejfv, développé par Astellas Pharma 4503.T et Seagen, maintenant acquis par Pfizer PFE.N , est approuvé en tant qu'immunothérapie pour réduire la taille de la tumeur, tuer les cellules cancéreuses et améliorer les résultats chirurgicaux

** Le cancer de la vessie invasif sur le plan musculaire est un cancer plus agressif qui s'est développé dans la couche musculaire de la paroi de la vessie et qui présente un risque élevé de s'étendre à d'autres parties du corps et nécessite un traitement agressif

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 0,25 % depuis le début de l'année