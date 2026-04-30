Merck dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel grâce à la croissance tirée par Keytruda

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* Merck resserre sa fourchette de prévisions pour 2026, mais les analystes jugent cette révision moins convaincante

* Les investisseurs se concentrent sur le pipeline et les efforts visant à réduire la dépendance vis-à-vis du Keytruda

* Merck a comptabilisé une charge de 3,62 dollars par action liée au rachat de Cidara

(Mise à jour des cours de l'action, ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 4 et 10, et du commentaire du directeur général au paragraphe 6) par Deena Beasley et Mariam Sunny

Jeudi,Merck < MRK.N> a dépassé les prévisions de chiffre d'affaires du premier trimestre grâce à la forte demande pour son immunothérapie anticancéreuse vieillissante Keytruda, ce qui a fait grimper son action jusqu'à 5 % en pré-ouverture.

Le laboratoire pharmaceutique a annoncé une perte au premier trimestre après avoir comptabilisé une charge de 3,62 dollars par action liée à l'acquisition du fabricant de médicaments antiviraux Cidara Therapeutics.

Les investisseurs se concentrent sur les perspectives de croissance à long terme de Merck , alors que la société absorbe les coûts d'acquisition à court terme et s'efforce de réduire sa dépendance vis-à-vis de Keytruda, dont la protection par brevet devrait expirer plus tard dans la décennie.

Les ventes de Keytruda, le médicament sur ordonnance le plus vendu au monde, ont augmenté de 12 % pour atteindre 8 milliards de dollars, dépassant les estimations de 7,6 milliards de dollars. Ce total inclut 128 millions de dollars pour une nouvelle version injectable du médicament, qui n'était auparavant disponible que sous forme de perfusion.

Ces résultats ont dépassé les attentes, ont déclaré les analystes de J.P. Morgan, ajoutant que l'attention des investisseurs reste focalisée sur les données relatives aux candidats avancés de son pipeline pour 2026 et 2027.

Le laboratoire pharmaceutique a renforcé son pipeline de produits en phase avancée ces dernières années grâce à son développement interne, à des acquisitions et à des partenariats.

“Nous sommes en pleine phase de lancement initial de plus de 20 nouveaux produits, dont la quasi-totalité présente un potentiel de blockbuster, dans un large éventail de domaines thérapeutiques”, a déclaré le directeur général Rob Davis dans un communiqué publié sur le site web de la société.

Le chiffre d'affaires de Merck au premier trimestre a augmenté de 5 % pour atteindre 16,3 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes de 15,8 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La perte ajustée pour le trimestre s'est élevée à 1,28 dollar par action, soit un résultatmeilleur que les prévisions des analystes qui tablaient sur une perte de 1,51 dollar par action.

Pour l'ensemble de l'année, Merck a resserré sa fourchette de prévisions, en relevant son point médian. La société a déclaré qu'elle tablait désormais sur un bénéfice de 5,04 à 5,16 dollars par action en 2026, pour un chiffre d'affaires de 65,8 à 67 milliards de dollars, contre une estimation précédente de 5,00 à 5,15 dollars par action pour un chiffre d'affaires de 65,5 à 67 milliards de dollars.

“La révision des prévisions semble moins convaincante, en particulier après les prévisions prudentes du début de l'année”, a déclaré Carter Gould, analyste chez Cantor.

Merck a précisé que ces perspectives ne tiennent pas compte de l'impact de son projet d'acquisition de la société de biotechnologie Terns Pharmaceuticals TERN.O , qui entraînera une charge ponctuelle de 2,35 dollars par action.

Les ventes du médicament contre les maladies pulmonaires Winrevair ont augmenté de 88 % pour atteindre 525 millions de dollars, dépassant les 479 millions de dollars attendus par les analystes.

Les ventes du vaccin contre le papillomavirus humain Gardasil ont chuté de 19 % pour s'établir à 1,07 milliard de dollars, en raison d'une baisse de la demande en Chine et au Japon.