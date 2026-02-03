 Aller au contenu principal
Merck chute en raison de prévisions de bénéfices et de ventes en baisse pour 2026
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 12:42

3 février - ** Les actions du fabricant de médicaments Merck MRK.N chutent de 2 % à 113,11 $ avant le marché

** La société déclare que les revenus pour 2026 seront compris entre 65,5 et 67 milliards de dollars, la fourchette haute étant inférieure aux prévisions des analystes (67,6 milliards de dollars) et les bénéfices sont également inférieurs aux estimations de Wall Street

** La société annonce un bénéfice ajusté de 2,04 $/shr au 4ème trimestre, contre une estimation moyenne de 2,01 $/shr par les analystes - données LSEG

** Le revenu trimestriel de 16,4 milliards de dollars de la société est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 16,19 milliards de dollars

** Les actions ont augmenté de ~6% en 2025

