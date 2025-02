Merck: bénéfice net ajusté quintuplé en 2025 information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 12:55









(CercleFinance.com) - Merck annonce que ses ventes ont atteint 64,16 milliards de dollars en 2024, un chiffre en hausse de 7% par rapport à 2023 (ou +10% à change constant) et notamment tiré par les ventes de Keytruda en hausse de 18%, à 29,5 Mds$.



Robert M. Davis, président et directeur général de Merck, met aussi en avant 'le lancement réussi de WINREVAIR et la solide performance de l'activité Santé animale'.



En données ajustées, le bénéfice net annuel ressort ainsi à 19,44 milliards de dollars, multiplié par 5 par rapport au précédent exercice (3,83 Mds$), laissant apparaître un BPA ajusté de 7,65$ contre 1,51$.



Au cours du 4e trimestre, les ventes du laboratoire ressortent à 15,6 Mds$, en hausse de 7% (+9% à change constant), avec un bénéfice net de 4,37 Mds$ (vs 66 M$ un an plus tôt) et un BPA ajusté de 1,72$ (vs 0,03$ un an plus tôt).



Pour 2025, Merck vise des ventes mondiales comprises entre 64,1 milliards de dollars et 65,6 milliards de dollars et un BPA ajusté entre 8,88 $ et 9,03 $.





Valeurs associées MERCK 99,81 USD NYSE +1,02%