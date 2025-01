Merck: avis positif du CHMP au vaccin anti-pneumococcique information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 14:41









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé vendredi avoir reçu un avis positif du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments concernant la demande d'autorisation de mise sur le marché de son vaccin contre les infections à pneumocoques.



Ce vaccin anti-pneumococcique s'adresse en particulier aux personnes âgées et aux adultes immunodéprimés, chez lesquels les infections aux pneumocoques sont susceptibles d'être à l'origine de maladies graves.



Le vaccin, dénommé 'Capvaxige', a déjà été approuvé aux Etats-Unis, au Canada et en Australie.



Merck précise que l'autorisation de mise sur le marché de la Commission européenne est attendue dans le courant du deuxième trimestre.





