Merck: arrêt d'une étude de phase III sur le Winrevair information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 14:12









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé jeudi avoir décidé d'arrêter une étude clinique de phase III consacrée à son traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire Winrevair au vu des résultats positifs obtenus dans le cadre d'autres essais.



'Sur la base des données d'efficacité préliminaires solides et positives obtenues dans l'essai Zenith, ainsi que sur la base de la totalité des conclusions disponibles dans le cadre du programme sur Winrevair, nous avons jugé qu'il ne serait pas éthique de poursuivre l'étude Hyperion', explique le Dr. Eliav Barr, le directeur du développement clinique du groupe pharmaceutique américain.



L'intégralité des quelques 300 patients qui participaient à l'étude se verront donc proposer un accès au Winrevair, alors que certains d'entre recevaient jusqu'à présent un placebo.



En novembre dernier, Merck avait annoncé qu'un essai clinique de phase III sur Winrevair avait atteint son critère principal chez des patients atteints d'hypertension artérielle pulmonaire, ce qui l'avait conduit à l'arrêter.



Ces tests portaient sur des patients atteints d'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) de classe fonctionnelle III ou IV tandis que celui stoppé aujourd'hui concernaient la classe fonctionnelle II ou III au sens de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).





Valeurs associées MERCK 98,28 USD NYSE +0,87%