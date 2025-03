Merck: accord de licence avec le chinois Hengrui Pharma information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 16:30









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé mardi la signature d'un accord de licence exclusif avec le groupe chinois Hengrui Pharma en vue du développement d'une petite molécule dédiée au traitement des maladies cardiovasculaires.



Le groupe pharmaceutique américain obtiendra, dans le cadre de l'accord, les droits mondiaux, pour ce qui concerne les marchés en dehors de la Chine, pour la fabrication et la commercialisation de HRS-5346, un inhibiteur de la lipoprotéine (a) actuellement en étude clinique de phase 2.



Hengrui recevra en contrepartie un paiement initial de 200 millions de dollars, tout en étant éligible à recevoir jusqu'à 1,8 milliards de dollars en fonction de l'avancée du projet, sans compter les redevances susceptibles d'êtres perçues sur les ventes du produit issus de l'accord.



Produite par le foie, la lipoprotéine (a) transporte des graisses et des protéines dans le sang, avec le risque de voir s'accumuler des plaques sur les parois des vaisseaux sanguins, similaires à celles causées par le 'mauvais cholestérol'.



Ces plaques risquent à leur tour d'entraver la circulation sanguine vers les organes vitaux, ouvrant la porte à des maladies graves comme les infarctus, les AVC et d'autres pathologies cardiovasculaires.



D'après Merck, environ 1,4 milliard de personnes à travers le monde vivent avec un taux élevé de Lp(a), le plus souvent sans le savoir.





