Merck: accord avec le chinois Hansoh Pharma sur un GLP-1 information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 14:02









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé mercredi la signature d'un accord de licence au niveau mondial avec Hansoh Pharma, avec l'objectif de développer le comprimé expérimental GLP-1 développé par le laboratoire pharmaceutique chinois.



Avec la signature de cet accord, le groupe américain dit vouloir renforcer son expertise dans le domaine des traitements visant les incrétines, mais aussi étudier le potentiel de HS-10535, une petite molécule destinée à la perte de poids de Hansoh, sur le cardiométabolisme.



Dans le détail, Hansoh Pharma a accordé à Merck les droits exclusifs afin de développer, fabriquer et commercialiser HS-10535 en contrepartie d'un paiement initial de 112 millions de dollars.



Hansoh, qui se réserve de son côté les droits pour la Chine, pourrait recevoir de la part de Merck un montant total de 1,9 milliard de dollars en fonction des avancées du projet, sans compter d'éventuelles redevances sur les ventes futures du produit.





