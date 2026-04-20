Mercialys propose dividende de 1 € par action, rendement 9,1 %

* Mercialys propose dividende de 1 EUR par action au titre de 2025. * Montant représente 80% du résultat net récurrent 2025. * Rendement indiqué à 9,1% sur la base du cours de clôture de fin d’année. * Objectif 2026 confirmé avec dividende minimum par action de 1 EUR. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Mercialys SA published the original content used to generate this news brief via Business Wire (Ref. ID: 202604201140BIZWIRE_USPR_____20260420_BW353403) on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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