Domino's-CA au-dessus des attentes au T2 avec la bonne santé de la chaîne d'approvisionnement

Une succursale de la chaîne Domino's Pizza à Londres

Le chiffre d'affaires trimestriel de Domino's Pizza ‌a légèrement dépassé les attentes lundi, la croissance de son activité liée à la chaîne d'approvisionnement ayant ​compensé le ralentissement de la demande dans ses restaurants, où la prudence des consommateurs a freiné les dépenses non essentielles.

L'action progressait d'environ 7% en avant-Bourse.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre du groupe basé ​à Ann Arbor, dans le Michigan, s'est établi à 1,19 milliard de dollars (1,04 milliard d'euros), dépassant légèrement les estimations (1,18 milliard de dollars), ​porté par une hausse de 6,5% du chiffre ⁠d'affaires trimestriel de la chaîne d'approvisionnement, qui a atteint 731,7 millions de dollars.

Le chiffre d’affaires ‌de la chaîne d’approvisionnement a progressé grâce à une hausse du volume des commandes des magasins et à une augmentation de 2,2% du prix du panier alimentaire, ​reflétant une inflation modérée des ingrédients ‌et des fournitures qu’elle vend à ses franchisés.

"Je pense que la croissance ⁠des commandes est le principal moteur de la réussite à long terme de notre entreprise", a déclaré Russell Weiner, président-directeur général sortant de Domino's, dans un communiqué.

Aux États-Unis, les ventes à périmètre constant ⁠n’ont toutefois progressé que ‌de 0,1% pour le trimestre clos le 14 juin, un résultat inférieur aux ⁠estimations des analystes qui tablaient sur une hausse de 0,62%, selon les données compilées par LSEG. ‌Les ventes avaient augmenté de 3,4% il y a un an.

La croissance trimestrielle du ⁠chiffre d’affaires de la chaîne de pizzerias a ralenti au cours des ⁠derniers trimestres, les craintes liées ‌à la hausse du coût de la vie et à la morosité du marché de l’emploi ​aux États-Unis ayant dissuadé les consommateurs de faire des ‌dépenses superflues, notamment au restaurant.

Russel Weiner a ajouté que le secteur américain de la restauration rapide dans son ensemble restait ​sous pression, faisant écho à son avertissement d’avril selon lequel la confiance des consommateurs était tombée en mars à son plus bas niveau depuis le début de la pandémie de COVID-19, ⁠l’inflation pesant sur les décisions d’achat.

Le coût des ventes trimestriel a augmenté de 4,7% par rapport à l’année dernière, pour atteindre 716,2 millions de dollars.

Le bénéfice trimestriel de Domino's s'est établi à 4,07 dollars par action, en deçà des estimations de 4,17 dollars par action, en raison de la hausse du coût des ventes.

(Rédigé par Anuja Bharat Mistry and Shania S Thomas à Bangalore; Version française Matthieu ​Huchet, édité par Augustin Turpin)