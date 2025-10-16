Mercialys-Loyers facturés +2,6% à neuf mois, objectifs confirmés

Mercialys MERY.PA a fait état jeudi d'une hausse de 2,6% à périmètre constant des loyers facturés sur les neuf premiers mois de l'année, à 134,2 millions d'euros, citant une fréquentation supérieure à la moyenne nationale et un taux d'occupation élevé.

"A fin septembre, la fréquentation est en hausse de +3,7% à nombre de jours comparables, soit 290 pb (points de base, Ndlr) au-dessus du panel national", déclare le groupe français d'investissement immobilier dans un communiqué.

"Cette dynamique alimente une progression également robuste du chiffre d’affaires des locataires de la foncière", ajoute-t-il.

"Cette tendance positive s’accompagne d’un taux d’occupation courant très élevé de 97,0% à fin septembre", précise le communiqué.

Mercialys a par ailleurs confirmé ses perspectives, relevées en juillet dernier, notamment un objectif annuel de résultat net récurrent (RNR) de 1,24 à 1,27 euro par action.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)