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Mercialys-Hausse des fréquentations sur 9 mois, confirmation des objectifs 2026
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 18:27

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(Actualisé avec citation §3, détails §4)

Mercialys MERY.PA a annoncé jeudi une fréquentation en hausse de 5,4% sur neuf mois à périmètre constant, ainsi qu'un chiffre d’affaires des commerçants en progression de 3,0%.

Le groupe a également enregistré un taux d’occupation financier de 98,2% en amélioration, et des loyers facturés en croissance de 2,5% sur neuf mois à 137,5 millions d'euros, avec +2,3% de croissance organique.

"La performance de Mercialys traduit sa capacité à gagner des parts de marché également en valeur, par un mix marchand centré sur l’Everyday-low-price répondant parfaitement aux attentes des ménages", indique l'entreprise dans un communiqué.

La société foncière française a par ailleurs confirmé ses objectifs 2026, à savoir un dividende par action d’au moins 1,02€. Également, un résultat net récurrent (RNR) par action compris entre 1,30€ et 1,32€, une hausse entre 3,2% à 4,8% par rapport à 2025.

(Rédigé par Rihab Latrache)

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