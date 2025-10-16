Mercialys-Démission de la DG déléguée Elizabeth Blaise

Mercialys SA MERY.PA :
* CESSATION DES FONCTIONS DE MADAME ELIZABETH BLAISE, DIRECTRICE GÉNÉRALE DÉLÉGUÉE
* SON DÉPART DEVIENDRA EFFECTIF LE 31 DÉCEMBRE 2025
* D'ICI LÀ, MADAME ELIZABETH BLAISE CONTINUERA D'ASSUMER PLEINEMENT SES RESPONSABILITÉS AUX CÔTÉS DE L'ÉQUIPE DE DIRECTION
Texte original nBw2sRRZ5a
(Rédaction de Gdansk)
