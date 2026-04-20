 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mercialys confirme ses objectifs 2026 après une hausse de ses revenus locatifs au T1
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 17:52

Mercialys a fait état lundi d'une hausse de 1,7% à périmètre courant de ses revenus locatifs bruts au premier trimestre et a confirmé ses objectifs financiers pour 2026, malgré un environnement macroéconomique incertain marqué par l'attentisme des ménages.

Sur les trois premiers mois de l'année, les loyers facturés s'établissent à 44,5 millions d'euros.

Le groupe a confirmé ses objectifs financiers pour 2026, dont un résultat net récurrent d'au moins 1,29 euro par action et un dividende par action minimum d'un euro.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

MERCIALYS
12,8600 EUR Euronext Paris +0,16%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank