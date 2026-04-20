Mercialys confirme ses objectifs 2026 après une hausse de ses revenus locatifs au T1

Mercialys a fait état lundi d'une hausse de 1,7% à périmètre courant de ses revenus locatifs bruts au premier trimestre et a confirmé ses objectifs financiers pour 2026, malgré un environnement macroéconomique incertain marqué par l'attentisme des ménages.

Sur les trois premiers mois de l'année, les loyers facturés s'établissent à 44,5 millions d'euros.

Le groupe a confirmé ses objectifs financiers pour 2026, dont un résultat net récurrent d'au moins 1,29 euro par action et un dividende par action minimum d'un euro.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)