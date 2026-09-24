Mercialys annonce la nomination de Jérôme Engelbrecht en tant que CFO

Mercialys MERY.PA a annoncé jeudi la nomination de Jérôme Engelbrecht en tant que directeur financier (CFO), le 1er septembre dernier.

Dans un communiqué, la société foncière précise que Jérôme Engelbrecht, qui a réalisé l’essentiel de son parcours chez Gecina GFCP.PA , a rejoint le comité exécutif et que cette nomination s'inscrit dans la volonté du groupe de poursuivre l'exécution de sa stratégie de croissance.

(Rédigé par Coralie Lamarque)