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Mercialys annonce la nomination de Jérôme Engelbrecht en tant que CFO
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 12:35
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Mercialys MERY.PA a annoncé jeudi la nomination de Jérôme Engelbrecht en tant que directeur financier (CFO), le 1er septembre dernier.

Dans un communiqué, la société foncière précise que Jérôme Engelbrecht, qui a réalisé l’essentiel de son parcours chez Gecina GFCP.PA , a rejoint le comité exécutif et que cette nomination s'inscrit dans la volonté du groupe de poursuivre l'exécution de sa stratégie de croissance.

(Rédigé par Coralie Lamarque)

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